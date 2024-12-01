قبل عرضه بأيام..تعرف على موعد وعدد حلقات "موعد مع الماضي" لـ آسر ياسين

تفصلنا عدة أيام على عرض مسلسل "موعد مع الماضي" لـ آسر ياسين وذلك بعد النجاح الذي حققه بعرض أولى حلقاته على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأول مره بعرض دراما في المهرجان.

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي



وينتظر اسر ياسين عرض المسلسل خلال الشهر الجاري تحديدًا يوم الجمعة القادمة الموافق 6 ديسمبر عبر منصة Netflix وهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة 8 حلقات فقط.

فريق عمل موعد مع الماضي



"موعد مع الماضي" بطولة النجوم اسر ياسين وصبا مبارك ومحمد ثروت وشيرين رضا والكثير من النجوم

تدور أحداث المسلسل الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ عن يحيى حيث يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. المسلسل لا يكتفي بإبقاء المشاهدين في حالة توتر دائم، بل يجعلهم يتساءلون باستمرار: إلى أي مدى يمكننا الهروب من ماضينا؟.

المسلسل من الإنتاجات الجديدة نيتفليكس، وتنفيذ المنتج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).



آخر أعمال آسر ياسين



وكان آخر أعمال آسر ياسين هو مسلسل دون سابق إنذار الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024، وشاركته في بطولته عائشة بن أحمد، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي، وتناول العمل الخلافات الزوجية ومواجهة الزوجين لصعوبات بعد اكتشاف إصابة ابنهما بالسرطان، قبل أن يكشف العمل أن هذا الطفل ليس ابنهما، والعمل مكون من 15 حلقة، من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، حنان سليمان، وإسلام حافظ، والمسلسل من تأليف ألمى كفارنة ومن إخراج هاني خليفة.