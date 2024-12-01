أحمد زاهر يوجه الشكر لجمهوره بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في ملتقى التميز والإبداع

حرص الفنان أحمد زاهر على توجيه رسالة شكر لجمهوره بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل نعمة الأڤوكاتو الذي تم عرضه في موسم شهر رمضان الماضي، وجائت هذه الجائزة ضمن فعاليات ملتقى التميز والابداع العربي الذي انطلق أول أمس الجمعة.

منشور الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

ونشر أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام مجموعة من الصور له من حفل التكريم بملتقى التميز والإبداع، وأرفق منشوره بالتعليق الآتي:

"الحمدلله والشكر لله جائزة أفضل ممثل عن مسلسل نعمة الأفوكاتو شكرا مهرجان ملتقى التميز والإبداع العربي لعام 2024 شكرا الجمهور العظيم اللي صوتلي".

منشور أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، سلوى عثمان، سامي مغاوري، أروى جودة، كمال أبو ريا، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال الفنان أحمد زاهر



الفنان أحمد زاهر شارك في بطولة مسلسل "محارب" الذي تصدر حسن الرداد بطولته، وجرى عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، حيث ينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية المشوقة، حيث يدور في إطار من الإثارة والتشويق، وقدم أحمد زاهر أداءً لافتًا ضمن فريق العمل، مما أضاف إلى نجاح المسلسل الذي حظي بتفاعل جماهيري كبير.