ناهد السباعي لهذا السبب لم تكتمل بفرحتي بتكريم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (خاص)

عبرت الفنانة ناهد السباعي عن حزنها لعدم وجود والداتها معها في حفل تكريمها بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

تصريحات ناهد السباعي



وفي تصريح خاص للفحر الفني، أضافت ناهد السباعي أن والدتها تحب الأفلام القصيرة وكانت تشاركها دائمًا عند مشاهدتها، وعن حزنها لعدم وجودها معها أثناء التكريم.

وأفادت ناهد أن مسلسل "نقطة سودة" كانت كواليسه ممتعة وفريق العمل كان بينهم تعاون وروح طيبة، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، وفاء عامر، سارة سلامة، سوسن بدر.



وذكرت ناهد السباعي أن سنة 2024 كانت مليئة بالإختيارات الخاطئة لذلك وصفت أن الأغنية الوحيدة التي تعبر عن حالتها لهذا العام "اختياراتي مدمرة حياتي" للفنان أحمد سعد، وتمنت سنة سعيدة للعالم العربي وانتهاء الحروب ونشر السلام في العالم.

أحدث أعمال الفنانة ناهد السباعي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي، مسلسل "نقطة سودة" الذي تدور أحداثه حول رضوى وشقيقها صلاح يضعان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، لكن تلك الخطة تجد محاولة للتصدي لها من قبل الثنائي عمر وعلي السيوفي، وهو ما يتسبب في انعطاف الأمور بشكل خطير، حينما يقع الثنائي رضوى وعمر في حب بعضهما رغم العداء المشتعل بين الطرفين، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ وقت عرضه وأشاد به الجمهور وبقصته التشويقية.

أبطال مسلسل "نقطة سودة"



يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.