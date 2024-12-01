إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بعيد ميلاده

حرصت النجمة إلهام شاهين على تهنئة شقيقها الفنان أمير شاهين بمناسبة عيد ميلاده، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام "رسالة مليئة بالمحبة والامتنان.



منشور الفنانة إلهام شاهين

و نشرت إلهام صورة تجمعها بأمير، مع تعليق قالت فيه: “كل سنة وإحنا دايما متجمعين.. عيد ميلاد سعيد لأطيب وأجمل إنسان في عائلة شاهين ربنا يسعد قلبك يا أمير ".

إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بعيد ميلاده

إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بعيد ميلاده

ولاقت التهنئة تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، الذين أشادوا بعلاقة الأخوة المميزة التي تجمع بينهما، متمنين لأمير عامًا مليئًا بالسعادة والنجاح.

و في سياق آخر، تحضر النجمة إلهام شاهين، للسباق الرمضاني 2025 مسلسل "سيد الناس" الذي يشارك في بطولته عمرو سعد، خالد الصاوي، محمد شاهين، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، ياسين السقا، طارق النهري، ريم سامي، منة فضالي، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.



آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام، هو مسلسل "الفريدو"، الذي تدور أحداثه (فريد) الذي يثير دهشة الجميع طوال الوقت بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر (سوسو) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

طاقِم عمَل مسلسل "الفريدو"

شارك في بطولة مسلسل "الفريدو" الفنانة إلهام شاهين ويشاركها نخبة من النجوم منهم: "أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، روان الغابة، محسن صبري، سيف زهران، محمد السويسي، أمير شاهين، عابد عناني، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.