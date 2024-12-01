مفاجأة.. علياء بسيوني تشارك أحمد سعد في إعلانه الجديد.. وتعليق طريف عن التعاقدات (صور)

الفجر الفني
بوابة الفجر

صور النجم أحمد سعد بمشاركة زوجته علياء بسيوني، أحد الإعلانات التجارية الجديدة التي يقوم ببطولتها الثنائي في مفاجأة كبيرة لجمهور سعد ومتابعيه.

وتواجد سعد في كواليس الإعلان بجوار زوجته علياء بسيوني داخل عدة مواقع تصوير؛ لتصوير الإعلان وبأزياء مختلفة، وأظهرت الصورة حالة من السعادة بين الثنائي.
 

 

ونشر أحمد سعد صور الكواليس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب، "ده أول ظهور للمدام (علياء)وهي بتحاول تطلع سلم المجد في أول ظهور ليها كضيفة شرف في آخر إعلان معايا.. لو سمحتوا لو في أي مسلسلات أو افلام عايزينها.. ينسقو معايا الأول عشان أنا اللي هقعد بالعيال".


وكان أحمد سعد حقق خلال الفترة الماضية نجاحًا كبيرًا من خلال إطلاق مجموعة من الأغنيات التي حققت انتشارًا كبيرًا وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى المختلفة كما حققت حفلاته في مصر والوطن العربي جماهيرية كبيرة.

 

ويحيي النجم أحمد سعد حفلا غنائيا في دبي يوم ٦ ديسمبر الجاري، كما يحيي أحد أضخم حفلات الموسم من خلال حفل يجمعه بالنجم بهاء سلطان على مسرح "الأرينا كويت" يوم 13 ديسمبر الجاري وسط استعدادات غير مسبوقة من قبل الجهة المنظمة.

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