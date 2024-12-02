غادة عبدالرازق تعود لتصدر التريند من جديد.. فما القصة؟

الفجر الفني
غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

تصدر اسم الفنانة غادة عبدالرازق، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، بعدما ازدادت عملية البحث عليها بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وجاء ذلك بالتزامن مع مشاركتها صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تستعد للكريسماس.

 

ونشرت غادة عبد الرازق تلك الصورة، وعلقت عليها قائلة:" أنا وكوكي بنستعد للكريسماس من دلوقتي".

منشور غادة عبدالرازق

 

آخر أعمال غادة عبدالرازق



يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق في السينما، هو فيلم "تاني تاني"، الذي تم عرضه مؤخرا في جور العرض السينمائية.


أبطال وصناع فيلم "تاني تاني"


 

وشارك في بطولة فيلم "تانى تانى" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

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