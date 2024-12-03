لهذا السبب.. رانيا يوسف تتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أول أمس الأحد الموافق 1 ديسمبر عيد ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1973.

رانيا يوسف

نبذة عن رانيا يوسف

ولدت رانيا في الأول من ديسمبر ١٩٧٣، لأب ضابط، وأم مضيفة طيران، حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة اﻹنجليزية من جامعة القاهرة، ظهرت في بداياتها موديل في عدد من الإعلانات التجارية، جاء ظهورها الفني الأول من خلال مسلسل "العقاب"، وفيلم "الناجون من النار" في عام ١٩٩٤، حصلت على مركز الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال مصر ١٩٩٧.



آخر أعمال رانيا يوسف



والجدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أحداث مسلسل "عمر أفندي "



وتدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول "علي التهامي" أحمد حاتم، المتزوج من فتاة ثرية يعمل في شركة والدها، وبسبب هذه الزيجة تشاجر مع والده لأنه كان يرفض زواجه، ويموت والد "علي" ويذهب لبيع المنزل الذي كان يعيش فيه والده فيكتشف "سرداب" يعبر به بالزمن ليعود لحقبة الأربعينيات.