في ذكرى ميلادها.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة مديحة يسري

يحل اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة القدرية مديحة يسري، التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1918، ورحلت عن عالمنا في 30 مايو 2018، رحلت بعد مسيرة فنية هائلة من الأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن، ويعرض لكم "الفجر الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية لـ مديحة يسري.

مديحة يسري

معلومات عن مديحة يسري

ولدت هنومة حبيب خليل علي الشهيرة بـ " مديحة يسري" 3 ديسمبر 1918، تعتبر هي وفاتن حمامة الممثلتان الوحيدتان اللتان مثلتا مع أربعة من نجوم الغناء في مصر، وهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ومحمد فوزي، وعبد الحليم حافظ، ولديها ابن وحيد وهو عمرو محمد فوزى، تزوجت مديحة يسري أربع مرات: محمد أمين، محمد فوزي، أحمد سالم، إبراهيم سلامة الراضي، قررت اعتزال المجال الفني في عام 2012، وكان آخر أعمالها في عام 2004 مسلسل «قلبي يناديك» مع الفنانة داليا البحيري.

مديحة يسري

مشوار مديحة يسري الفني

اكتشفت الفنانة مديحة يسري من قبل المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات، حصلت على فرصتها الحقيقة حينما شاهدها يوسف وهبي وهي تؤدي مشهدًا في إحدى البلاتوهات فاستدعاها هو وشريكه توجو مزراحي، وعرض عليها العمل معه في ثلاث أفلام دون أن تعمل مع غيره، وهي:«ابن الحداد» و«فنان عظيم» و«أولادي».

مديحة يسري

أبرز أعمال مديحة يسري السينمائية

وشاركت مديحة في العديد من الأعمال السينمائية، ومن أبرزها: فيلم الفرح، الإرهابي، الرقص مع الشيطان، الصبر في الملاحات، الناس والشوارع، الكف، لا تسألني من أنا، الخادمة، الأشقياء، أيوب، من يطفئ النار، إنهم يسرقون عمر، مع تحياتي لأستاذي العزيز، العرافة، خلي بالك من جيرانك، خائفة من شيء ما، ليلة وذكريات، الحب المحرم، النصف الآخر، خطيب ماما، العريس يصل غدًا، الساحرة الصغيرة، من غير أمل، وفاء للأبد، الخطايا، سلاسل من حرير، خريف امرأة، مهرجان الحب، خالد بن الوليد، معجزة السماء، قتلت زوجتي، أرض الأحلام، أحلام الربيع، بنات الليل، وفاء، مؤامرة، لحن الخلود، من أين لك هذا، آمنت بالله، من غير وداع، أولادي، نهاية قصة، أولاد الشوارع، ياسمين، أمير الانتقام، كيد النساء، آه من الرجالة، الأفوكاتو مديحة، دموع الفرح، وغيرها من الأعمال.

مديحة يسري



أبرز أعمال مديحة يسري الدرامية

كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، ومن أبرز تلك الأعمال: مسلسل قلبي يناديك، يحيا العدل، طائر في العنق، هوانم جاردن سيتي، صباح الورد، الوديعة، وداعا يا ربيع العمر، لؤلؤ وأصداف، رحمة، الباقي من الزمن ساعة، الإنسان والمجهول، ويأخذنا تيار الحياة، وغيرها من الأعمال.