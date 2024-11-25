في ذكري ميلاد "معبود النسا".. تعرف على عدد زيجات عماد حمدي

يحل اليوم الاثنين ذكري ميلاد الفنان عماد حمدي الذي قدم أدوارا خالدة، برع فى الافلام الرومانسية، قدم عطاء فنيا استمر أكثر من خمسين عاما، احتل أدوار الفتى الأول والدنجوان في السينما سنوات طويلة حتى لقب بمعبود النساء فى السينما.

ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية عدد زيجات عماد حمدي..

عدد زيجات عماد حمدى

تزوج عماد حمدي من الراقصة حورية محمد، لكن سرعان ما تم الانفصال، وتزوج بعدها من فتحية شريف واستمرّ الزواج ثماني سنوات أنجبا خلالها ابنه الأكبر نادر، وربطت شائعات بينه وبين فاتن حمامة بسبب الأفلام شديدة الرومانسية التي قدماها سويًا، لكن فوجئ الجمهور وقتها بقصة حبه لـ شادية التي وقعت في غرامه، وارتبط بها وهي في الرابعة والعشرين من عمرها، وهو في الـ45 عامًا، وهذا ما جعل أسرتها ترفض هذا الزواج، لكنها أصرّت وأقيم حفل زفاف متواضع من دون زفة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات، ولكن تم الانفصال بعد أن صفعها على وجهها أمام أصدقائهما، ونشأت شرارة حب بين عماد حمدي ونادية الجندي بعد قبلة في فيلم "زوجة في الشارع" فتزوجا، استمر الزواج 12 عامًا، وقيل بعدها إن نادية الجندي كانت السبب في إفلاسه وكتب لها شقته في الزمالك، فعاد ليعيش في أواخر أيامه مع زوجته السابقة فتحية شريف في شقة متواضعة.

نبذة عن عماد حمدي

ولد عماد حمدى 25 نوفمبر عام 1909، درس بمدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا، أحب الفن منذ الصغر وانطلق مشواره الفني بعد انضمامه لـ فرقة التمثيل بالمدرسة تحت إشراف الفنان القدير عبد الوارث عسر فقدم دورًا في مسرحية الملك لير وتكونت صداقة كبيرة بينه وبين بديع خيرى المدرس بالمدرسة، الذي شجعه على القراءة والاطلاع على الأدب الإنجليزى خاصة، التحق بكلية التجارة، وكان من رواد المسارح ليلا، وشارك في أفلام دعائية في وزارة الصحة ينتجها استوديو مصر، وكانت بدايته الحقيقية فى 1945 في فيلم السوق السوداء،

أبرز أعمال عماد حمدي

وقام عماد حمدي ببطولة العديد من الأفلام المهمة في السينما المصرية منها "خان الخليلى، وميرامار، وثرثرة فوق النيل، وبين الأطلال، وإنى راحلة، عن روايتين ليوسف السباعى، و"أم العروسة"، "سواق الأتوبيس" و"المذنبون" و"الأبرياء" و"المخادعون" و"ميرامار" و"فارس بنى حمدان" و"الراهبة" و"لا تطفئ الشمس" و"الرباط المقدس" وبين الأطلال و"المرأة المجهولة"، وكان آخر أعماله فيلم سواق الأتوبيس عام 1982 ثم فيلم النشالة مع محمود ياسين ونيللى سنة 1984 ومن إخراج حلمى رفلة.

آخر أيام عماد حمدى

عانى عماد حمدي في اخر ايامه من إكتئاب شديد خاصة بعد وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن، فامتنع عن الطعام والشراب والتزم منزله ولم ير الشارع ثلاث سنوات، وفي أواخر أيامه فقد بصره أيضًا، وقد حرص الشيخ الشعراوي على زيارته وطلب منه التماسك والرضا بقضاء الله، فأحس براحة لفترة لكنه عاد للاكتئاب مرة أخرى.