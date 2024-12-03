انطلاق بودكاست "ع الرايق" لخالد عليش وميرهان عمرو خلال أيام

الفجر الفني
خالد عليش وميرهان
خالد عليش وميرهان عمرو

استمرارًا فى تنفيذ إستراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وتدعيمًا لمشروعها الجديد لتقديم أكبر بودكاست عربي، تعاقد عمرو الفقي الرئيس التفيذي للشركة المتحدة مع كل من الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو لتقديم حلقات بودكاست بعنوان " ع الرايق" وذلك ضمن سياسة الشركة التي تتبنى استراتيجية جديدة لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع المصري، والأجيال الجديدة على وجه الخصوص.

خالد عليش وميرهان عمرو

تفاصيل بودكاست “ع الرايق”

 

 

وتستعرض الحلقات في تناول أسري لا يخلو من لمحة كوميدية أسرار العلاقة الزوجية وأهم تحدياتها ومشاكلها، عبر استعراض الكثير من المواقف التي يفاجئ بها الرجل والمرأة، بداية من الخطوبة والشبكة حتى تفاصيل الحياة الزوجية وما بها من مفارقات متعددة نتجت عن اختلاف التربية أو الثقافة أو مجالات العمل، أو تدخل أطراف خارجية.

 

ويستعرض كل من "عليش ومريهان" أهم هذه المفارقات من خلال تجارب حية من واقع الحياة، حيث يستضيفان في "البودكاست" الكثير من الخبراء والمتخصصين ومشاهير الأزواج، لتقديم تجاربهم مع ما يواجهونه يوميًا من تفاصيل عائلية مشابكة وما ينتج عنها من مواقف طريفة أحيانًا ومربكة أحيانًا.

خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي 

 

وتأتي هذه الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.

الإعلامي خالد عليش المتحدة للخدمات الاعلامية خالد عليش و ميرهان عمرو ميرهان عمرو ع الرايق

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