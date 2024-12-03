رمضان 2025.. دياب ضيف شرف في مسلسل "ظلم المصطبة"

يشارك الفنان دياب في دراما رمضان المقبل بمسلسل “ظلم المصطبة”، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، حيث يشارك في دور محوري ضمن أحداث درامية مشوقة تجمع بين التشويق والإثارة، ويقدم المسلسل مجموعة من أبرز النجوم وهم: ريهام عبد الغفور، إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، والمسلسل من إنتاج المتحدة للإنتاج الفني والسينمائي، حيث يتألف العمل من 15 حلقة تُعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025، ليقدم تجربة استثنائية لجمهور الموسم الرمضاني.

النجم دياب

على صعيد آخر، انضم دياب إلى بطولة مسلسل “الحب كله”، الذي يتصدره ويلعب بطولته النجم آسر ياسين، من إنتاج “ميديا هب” وإخراج تامر محسن، ويشهد المسلسل أول تعاون بين دياب والمخرج تامر محسن وكذلك الفنان آسر ياسين في الدراما التلفزيونية، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل قريبًا، حيث يتكون من 15 حلقة.

آخر أعمال الفنان دياب الغنائية

يشار أن آخر أعمال دياب الغنائية، أغنية "حلال حلال"، وتمثل هذه الأغنية تجربة جديدة ومختلفة لدياب في الساحة الغنائية، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، وألحان تاج، وتوزيع كلوبكس، حيث حققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، كما لفت دياب الأنظار بظهوره بلوك جديد ومميز، تحت إدارة المخرج أشرف رمضان.

آخر أعمال الفنان دياب الدرامية



يذكر أن آخر أعمال دياب الدرامية هو مسلسل "مليحة"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، ولقد تم إنتاج مسلسل "مليحة" لدعم القضية الفلسطينية، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة DS+، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، رحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين.

و جاءت كلمات أغنية "حلال حلال" كالتالي:

بابات

بالجدعنه مش بالعضلات

نكسب فلوس نعمل علاقات

وفى التاريخ بانين حضارات اثارات

هنا بابات

وبالأدب مش بالحوارات

وف اي مكان بنسيب بصمات

وبالحلال نعمل ايرادات

حلال حلال

مشي الحال

بتضيق علينا بس احنا رجال

حلال حلال

مشي الحال

بتميل علينا بس احنا تقال

حلال حلال

مشي الحال

بتضيق علينا بس احنا رجال

ولاد حلال وعلى اى حال لو تقلت كتفنا شيال

أبطال

مالناش ف شغل القيل والقال

زود حموله نرفع اثقال

عدلين ومالناش ف البطال

ابطال

هنا أهرام

وبالشهامه مش ب الاجرام

بنزيد نزيد مانخس جرام

ناكل حلال مناكلش حرام

حلال حلال

مشي الحال

بتضيق علينا بس احنا رجال

حلال حلال

مشي الحال

بتميل علينا بس احنا تقال

حلال حلال

مشي الحال

بتضيق علينا بس احنا رجال

ولاد حلال وعلى اى حال لو تقلت كتفنا شيال

أساطير

وبالأصول مش بالتحوير

هيبتنا حاضره مقامنا كبير

معاكو حبه معانا كتير

أساطير

هنا مشاهير

ونولنا اعجاب الجماهير

ماتشوفش مننا غير تقدير

مسعاش ف شر انا بسعي ف خير