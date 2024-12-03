بهاء سلطان يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب بأغنيته "كأنك مسكن"



استطاع الفنان بهاء سلطان أن يحقق إنجازًا جديدًا في مسيرته الفنية، حيث تصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في مصر على منصة يوتيوب.

جاء هذا النجاح من خلال أغنيته الجديدة "كأنك مسكن" التي حققت 1.5 مليون مشاهدة خلال خمسة أيام فقط من طرحها، ما يعكس حب الجمهور لصوته وأعماله المميزة.

طرح ميني ألبوم جديد



أطلق بهاء سلطان ميني ألبوم بعنوان "كأنك مسكن"، يضم ثلاث أغانٍ هي:

"كأنك مسكن" : من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

: من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن. "حن عليا" : كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

: كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم. "أنت طيب": كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

كل أغنية من الألبوم تحمل طابعًا مختلفًا يمزج بين الكلمة العذبة واللحن العاطفي، ما جعلها تلقى استحسانًا كبيرًا من المستمعين.

نجاحات متواصلة في الأغاني الدعائية



لم يكن النجاح محصورًا على الأغاني فقط، فقد حصد بهاء سلطان إشادة واسعة من الجمهور بأغنيته "أنا من غيرك"، التي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان".

الأغنية ساهمت في تعزيز شعبية الفيلم وأبرزت قدرة بهاء على تقديم أعمال تنسجم مع مختلف القوالب الفنية.

محبة الجمهور سر التألق



استمرار بهاء سلطان في تحقيق النجاحات الفنية يبرز عمق العلاقة التي تجمعه بجمهوره، أداءه المميز وإحساسه العالي جعلاه واحدًا من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

مع طرح المزيد من الأعمال الفنية المميزة، يواصل بهاء إثبات مكانته كواحد من الأسماء اللامعة في الساحة الغنائية.

الطريق إلى المزيد من الإبداع



إنجازات بهاء سلطان تعكس التزامه بتقديم أعمال متجددة تلامس مشاعر الجمهور وتُبرز موهبته الفريدة، النجاح الذي حققته أغنية "كأنك مسكن" ليس إلا بداية لمزيد من الإبداعات التي تعد بمواصلة تصدره المشهد الفني.