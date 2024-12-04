بسبب "قعدة ستات".. عفاف شعيب تتصدر التريند

تصدرت الفنانة عفاف شعيب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها حلولها ضيفة على برنامج قعدة ستات، الذي تقدمه مروة صبري، على قناة ألفا اليوم.

لهذا السبب عفاف شعيب تتصدر التريند

علقت عفاف شعيب على خلع سهير رمزي وشهيرة للحجاب بعد سنوات طويلة، وقالت: زعلت إن شهيرة وسهير رمزي خلعوا الحجاب بعد فترة طويلة نحو 22 سنة، وليه بعد العمر ده كله تخلعوا الحجاب.

عفاف شعيب تعلق على خلع سهير رمزي وشهيرة الحجاب

وقالت عفاف: شهيرة وسهير رمزي حلوين بالحجاب ومن غيره، بس اللي يزعل يزعل، ربنا اللي بيحاسب العباد مش أنا، لما هتحط في القبر هبقى لوحدي وكل واحد هيبقى حسابه لوحده.

اخر اعمال عفاف شعيب

وكان اخر اعمال عفاف شعيب هو مشاركته في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، وقدمت خلاله شخصية والدة حسن التي تتوفى في بداية الاحداث التي تدور في إطار اجتماعي شعبي، يناقش قضايا هامة، منها الثأر وتأثير السوشيال ميديا على حياتنا، خاصة جوانبها السلبية العديدة، ولعب حسن الرداد خلاله دور عزيز محارب وهو سائق ميكروباص تمر حياته بأزمات عديدة، ويدخل في صراعات مع المحامي حسام الجيوشي الذي جسد شخصيته أحمد زاهر بالعمل، وايضا شاركت في حكايات مسلسل زي القمر 2، وعُرضت في 2021، وشارك في بطولة العمل رشا مهدي، سلوى عثمان، إسلام حافظ، والطفلة ريم عبدالقادر، وكانت الحكاية من تأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد وإخراج معتز حسام.

أبرز اعمال عفاف شعيب

شاركت في عدة افلام منها: فيلم البعض يعيش مرتين، فيلم مسافر بلا طريق، فيلم المعتوه، فيلم الراجل اللي باع الشمس، فيلم الاختلاط ممنوع، فيلم الأونطجية، فيلم ابتسامة في نهر الدموع، فيلم عنبر الموت، فيلم ضد الحكومة، فيلم اللي جاي أحسن، فيلم البر التاني، فيلم همسات الليل، فيلم القضية المشهورة، فيلم امرأة في مهب الريح.

مسلسلات: مسلسل قيس ولبنى، مسلسل أفواه وأرانب، مسلسل عقبة بن نافع، مسلسل الشهد والدموع، مسلسل رأفت الهجان، مسلسل للعدالة وجه آخر، مسلسل في المرآة، مسلسل خلف الأبواب المغلقة، مسلسل الخير ينتصر أحيانًا، مسلسل المرأة في الإسلام، مسلسل عدى النهار، مسلسل العار، مسلسل دوران شبرا، الأخوة الأعداء، مسلسل الكيف، ختم النمر، مسلسل الإمام، مسلسل الحارة.