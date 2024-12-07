بعد كتابة 11 حلقة فقط من مسلسل "بمية الدهب" .. تامر عبدالمنعم يقرر تأجيله لرمضان 2026

تامر عبدالمنعم يعلن تأجيل مسلسله بمية الدهب لرمضان 2026

الفجر الفني
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

قرر الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف مسلسل "بمية الدهب" تأجيل تصوير  المسلسل نظرا لعدم كتابة سوى إحدى عشر حلقة فقط إلى الآن.

الأمر الذي يستحيل معه الدخول للتصوير منتصف ديسمبر الجاري.

مسلسل "بمية الدهب" تأليف تامر عبّد المنعم وإخراج مرقس عادل ومن إنتاج الهرم وساند ميديا وماركيز هاوس.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بمية الدهب" كان من المفترض أن ان تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفا وهبي وتم ترشيح مجموعة من الفنانين.

آخر أعمال هيفاء وهبي

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي، هي أغنية «يا نحلة» التي تم طرحها خلال الأيام الماضية وحقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» ومنصات الاستماع، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ألحان بلال سرور، ميكس وماستر سليمان دميان.

 

هيفاء أبرز أعمال هيفاء وهبي آخر أعمال هيفاء وهبي تامر عبدالمنعم يعلن تأجيل مسلسله بمية الدهب لرمضان 2026 مسلسل بمية الدهب هيفاء وهبى

مواد متعلقة

هيفاء وهبي تعلق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

إنضمام أحمد وفيق ومحمد لطفي إلى مسلسل "بمية الدهب" للنجمة هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "ولاد المحظوظة"

هيفاء وهبى بـ«مية دهب».. قريبًا

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل - فيديو بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 7-12-2024

عاجل | أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت.. تطورات العملة السعودية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل | آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر.. 10 عوامل تؤثر فيه