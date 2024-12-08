تامر أمين يشيد بتامر حسني: "مثال للنجم والقدوة السليمة"

أشاد الإعلامي تامر أمين بالنجم تامر حسني، واصفًا إياه بأنه “مثال للقدوة السليمة” خلال حديثه في برنامجه “آخر النهار”.

حيث قال تامر أمين عن تامر حسني: "من أذكى الفنانين، وطول الوقت بيعمل واجباته صح، وفي كل المواقف الجزء الإنساني عنده بيغلب عليه، وتصرفاته بتكون مثال للنجم والقدوة السليمة".



كما يذكر أن تامر حسني يحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة في الغناء والتمثيل، وكان آخرها فيلمه “تاج” الذي حقق إيرادات كبيرة ونال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

أحدث أعمال النجم تامر حسني

و الجدير بالذكر أن أحدث أعمال تامر هو فيلم "ري ستارت"، الذي من المقرر عرضه في عيد الفطر 2025.

أبطال وصناع فيلم “ري ستارت”

أبطال وصناع فيلم "ري ستارت"

فيلم ري ستارت تدور أحداثه في إطار كوميدي ويجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا للمرة الثانية بعد فيلم "بحبك"، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني في السينما



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "تاج"، ويجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارقة ويحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ توأم له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.

صناع وفريق عمل فيلم "تاج"



يشارك تامر حسني في الفيلم بجانب عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، ساندي، ليلي عز العرب، هالة فاخر، أحمد بدير، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.