واحد من الناس يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة ويستضيف الرسام حسام جمال.. الليلة

الفجر الفني
برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة وفي حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الأحد على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي دعمرو الليثي، نماذج قهرت  الظروف الصعبة من ذوي الإعاقة وأثبت أن الإعاقة ماكتبت كلمة النهاية عند أي انسان من ذوي الهمم.

تفاصيل الحلقة 

 

ويستضيف أحد الطلاب ويقوم بدور مذيع الحوارواحدي البنات التي تستطيع أن تقرأ لغة الشفايف، وايضًا فنانة موهوبة جدًا ويعرض لوحات مريم والتي ترسم صورة للإعلامي عمرو الليثي.

 

وفي نفس الحلقة الرسام حسام جمال وحاصل علي مركز ثالث في أحد المسابقات العالمية وهو يرسم بالماريونيت ويقدم لوحة النجم واللاعب محمد صلاح وأم كلثوم وأيضًا يرسم لوحات بالخيط والمسامير.

 

 

عمرو الليثى قناة الحياة ذوي الهمم ذوي الإعاقة برنامج واحد من الناس اليوم العالمي لذوي الإعاقة

مواد متعلقة

بسبب "واحد من الناس".. فاروق فلوكس يتصدر التريند

الأكثر قراءة

عاجل - تايم لاين.. سقوط بشار الأسد بعد 13 عامًا من الحرب.. وسوريا نحو أفق جديد

عاجل.. ليفربول يمدد تعاقده مع محمد صلاح

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل- "رويترز" تعلن مغادرة بشار الأسد سوريا.. أين ذهب؟ ( التفاصيل الكاملة)

عاجل:- أول رد فعل إيراني بشأن سقوط نظام الأسد

قانون العمل الجديد.. تعزيز الأمان الوظيفي وتنظيم ساعات العمل والإجازات

أجر أحمد زكي أقل مني.. محيي إسماعيل يكشف كواليس فيلم “الباطنية”: الدور كان بتاعي في البداية