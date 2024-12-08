واحد من الناس يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة ويستضيف الرسام حسام جمال.. الليلة

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة وفي حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الأحد على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي دعمرو الليثي، نماذج قهرت الظروف الصعبة من ذوي الإعاقة وأثبت أن الإعاقة ماكتبت كلمة النهاية عند أي انسان من ذوي الهمم.

تفاصيل الحلقة

ويستضيف أحد الطلاب ويقوم بدور مذيع الحوارواحدي البنات التي تستطيع أن تقرأ لغة الشفايف، وايضًا فنانة موهوبة جدًا ويعرض لوحات مريم والتي ترسم صورة للإعلامي عمرو الليثي.

وفي نفس الحلقة الرسام حسام جمال وحاصل علي مركز ثالث في أحد المسابقات العالمية وهو يرسم بالماريونيت ويقدم لوحة النجم واللاعب محمد صلاح وأم كلثوم وأيضًا يرسم لوحات بالخيط والمسامير.