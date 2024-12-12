بسبب «كنت فاكرك».. حودة بندق يتصدر التريند

احتل مغني المهرجانات حودة بندق «التريند»، بسبب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «كنت فاكرك»، والتي نُشرت عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» منذ 3 أيام.

نسبة مشاهدات أغنية «كنت فاكرك»

حققت أغنية «كنت فاكرك» 268 ألف مشاهدة عبر «يوتيوب»، أي تخطت الربع مليون مشاهدة، في 3 أيام فقط، وهي نسبة عالية من المشاهدات، وهي كلمات حسين خالد، وألحان وميكس وماستر حودة بندق.

أغنية «كنت فاكرك» تتصدر التريند

وحصدت أغنية «كنت فاكرك» المرتبة رقم 1، في «تريند» الأغاني عبر تطبيق «يوتيوب»، ويوجه حودة رسالة بتغيير نظرته لهذا الشخص بدلًا من شخص قوي الشخصية، ذو أهداف واضحة، أصبح يراه كأنه لا شيء.

كلمات «كنت فاكرك»

«أنا كنت فاكرك فاكرك.. وأنت طلعت أصفر وبتاكلك.. يالي أنت بيا مخك شاغلك.. هو أنت فين عشان مش شايفك.. مش هعمل عقلي بعقلك عقلي مايشغلوش واحد زيك.. باي باي عشان خلاص فات وقتك.. خد جنب للي جاي من بعدك.. خدلك ساتر تلاشاني.. عشان نفسك دا مش علشاني.. علشان ماليش سلطه على لساني.. صدقني ممكن اطوح فيك.. وأحب اقول لجنابك.. أول ما روحت أنا جبت بدالك.. أبعد بعيد بقي يصلح حالك.. أنا مش هطبطب تاني عليك».

آخر أعمال حودة بندق

وكان آخر أعمال حودة بندق هي أغنية «حبيبي»، من ألحانه وكلمات محمد شافعي، وتوزيع DJ Wazad وتسجيل الغناء رامي المصري، والتي تبتعد عن اللون الشعبي، وطرح أغنية "روقان" منذ طرحها، حيث تخطى عدد مشاهداتها 30 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات أحمد يوسف وألحان حودة بندق ورامي المصري، وتوزيع ومكس وماستر رامي المصري، وايضا اغنيه «بعت قلبي ليه»، وهي غناء وألحان وتوزيع حودة بندق، وكلمات حسين خالد، وتسجيل صوت أحمد الخضري، ميكس وماستر رامي المصري.