انتهاء تصوير مسلسل “رقم سري” لياسمين رئيس وصدقي صخري

انتهاء تصوير مسلسل “رقم سري” لياسمين رئيس وصدقي صخر

انتهت النجمة ياسمين رئيس، والنجم صدقي صخر، من تصوير مسلسل “رقم سري”، الذي يعرض حاليًا على قناة DMC الساعة 8 مساءً، وعلى منصة Watch It، حيث حصد العمل إشادة واسعة وحقق نجاحًا لافتًا.

أبطال مسلسل "رقم سري”

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم عمرو وهبة، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، تحت إشراف مصطفى العوضي، والعمل ينتمي إلى دراما التشويق والإثارة المليئة بالألغاز.

بوستر مسلسل “رقم سري”



أحداث مسلسل "رقم سري"

تدور أحداث مسلسل “رقم سري” حول “ندى عشماوي”، فتاة طموحة في منتصف الثلاثينيات تشغل منصب أصغر مديرة بنك في عمرها، لكنها تواجه عداوات داخل عملها، وتتعقد الأحداث عندما يتولى الضابط “حسين محمود” التحقيق في مؤامرة لسرقة أموال المودعين عبر منظومة البنك الإلكترونية، لتنكشف شبكة من الاتهامات والمفاجآت المثيرة خلال التحقيقات.