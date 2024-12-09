انتهاء تصوير مسلسل “رقم سري” لياسمين رئيس وصدقي صخر

انتهاء تصوير مسلسل “رقم سري” لياسمين رئيس وصدقي صخري

الفجر الفني
مسلسل رقم سري
مسلسل "رقم سري"

انتهت النجمة ياسمين رئيس، والنجم صدقي صخر، من تصوير مسلسل “رقم سري”، الذي يعرض حاليًا على قناة DMC الساعة 8 مساءً، وعلى منصة Watch It، حيث حصد العمل إشادة واسعة وحقق نجاحًا لافتًا.

 

أبطال مسلسل "رقم سري”

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم عمرو وهبة، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، تحت إشراف مصطفى العوضي، والعمل ينتمي إلى دراما التشويق والإثارة المليئة بالألغاز.

بوستر مسلسل “رقم سري”


أحداث مسلسل "رقم سري"

تدور أحداث مسلسل “رقم سري” حول “ندى عشماوي”، فتاة طموحة في منتصف الثلاثينيات تشغل منصب أصغر مديرة بنك في عمرها، لكنها تواجه عداوات داخل عملها، وتتعقد الأحداث عندما يتولى الضابط “حسين محمود” التحقيق في مؤامرة لسرقة أموال المودعين عبر منظومة البنك الإلكترونية، لتنكشف شبكة من الاتهامات والمفاجآت المثيرة خلال التحقيقات.

أبطال مسلسل رقم سري أحداث مسلسل رقم سري أحدث إطلالة ياسمين رئيس أحدث أعمال الفنان ياسمين صبري أحدث أعمال صدقي صخر أبرز تصريحات حنان مطاوع مع صدقي صخر طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم الفستان الأبيض

مواد متعلقة

تعرف على موعد عرض مسلسل "رقم سري" الحلقة 23

18 ديسمبر .. طرح فيلم "الهنا اللي أنا فيه " لـ ياسمين رئيس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل بهذه الإجراءات الأمنية.. كيف سيكون مكان إدلاء نتنياهو بشهادته في قضية التزوير وانتهاك الثقة؟

بلينكن: الولايات المتحدة تدعم انتقال السلطة السلمي في سوريا

تركي آل الشيخ يتوج بجائزة "رجل العام" من المجلس العالمي للملاكمة

عاجل - خسائر بشرية إسرائيلية واستمرار للتصعيد.. ومواجهات برية وغارات جوية تدمي القطاع

شيماء سيف تشيد بمحمد سامي: “أعظم مخرج في الدنيا”

كلفه أحمد الشرع بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.. من هو محمد البشير؟

فيلم "الهوى سلطان" يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر