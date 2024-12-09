السكوت علامة الرضا.. هند عاكف تعلق على اختفاءها 15 عام عن الأعمال الفنية في الجزء الثاني ببرنامج "قعدة صفا"

كشفت الفنانة هند عاكف، عن رأيها بشأن ما إذا كانت مظلومة فنيًا أم لا، مشيرة إلى أنها تمتلك طاقات كبيرة لم تُستغل بعد. وقالت خلال لقائها ببرنامج “قعدة صفا” الذي تقدمه الفنانة صفاء جلال عبر قناة TEN: السكوت علامة الرضا. بداخلي طاقات كبيرة جدًا، حياتي هي الفن، وُلدت وأنا أتنفس الفن، ووجدت والدي يدربني على الفن منذ طفولتي.”

وتحدثت هند عن التحديات التي واجهتها في الجمع بين العمل والدراسة، قائلة: “كنت أذهب للمدرسة وأعود لأبدل ملابسي للخروج إلى العمل، ثم أعود للدراسة دون نوم استعدادًا للامتحانات. وفي الجامعة، كنت أترك كتابي خارج موقع التصوير وأعود إليه بعد انتهاء المشهد. كنت أصور صفحات الكتاب بعيني من أجل الاستعداد للامتحانات. قدمت الفن على الدراسة لأن الفن مسؤولية.”

تطرقت هند عاكف، إلى علاقتها بجمهورها وحدود الخصوصية، موضحة أن حياتها الشخصية لا ينبغي أن تكون موضوعًا للنقاش العام. وقالت:“حياتي الخاصة ملكي وحدي. أنا لا أطلب من الجمهور أن يشاركني حياته الخاصة، فلماذا يطلب مني أن أشاركه حياتي؟ خاصةً مع اجتياح السوشيال ميديا لعالمنا اليوم. محدش هيعجبه حاجة، واللت والعجن هيزيد. جمهورنا على راسي، فهو رأس مال الفنان، لكن حياتي الخاصة ليست للنقاش.”

وأردفت: “العمل الفني الذي أقدمه ملك للجمهور، ومن حقهم أن ينتقدوه كما يشاؤون. لكن عندما يتعلق الأمر بحياتي الخاصة، فأنا أرفض أي تدخل.”