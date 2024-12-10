سر تصدر إيمي سمير غانم للتريند.. تفاصيل

تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها صورًا لها من ريد كاربت حفل "يانجو بلاي" من مهرجان البحر الأحمر السينمائي لدورته الرابعة.

و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت "إيمي" بعباءة واسعة وطويلة باللون الأزرق،وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامح وجهها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بطريقة جذابة وأنيقة.

منشور إيمي سمير غانم

لقاء إيمي سمير غانم وجميلة عوض

كما ظهرت إيمي سمير غانم مع الفنانة جميلة عوض في لقاء عفوي بينهما، وعبرت عن حبها الشديد لها، في مهرجان البحر الأحمر، أثناء تواجدهما على الريد كاربت.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم الفنية، كانت مسرحية "التلفزيون"، الذي تم عرضها مؤخرًا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، وتدور أحداث المسرحية حول زوجين يجد تلفزيون سحري في طرد مرسل لهما، فيجدان نفسيهما في داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل صغير بجهاز تحكم.

فيلم "بلوموندو"

ومن آخر أعمالهم في السينما، كان من خلال فيلم " بلوموندو"، الذي تم إنتاجه في عام 2023، وظهرت “إيمي” ضيفة شرف في العمل، ويدور العمل حول الشاب الثلاثيني (بلوموندو)، والذي يستغل سفر زوجته للولادة ويقرر تنظيم حفل صغير في منزل صديقه، ولكن سريعًا تتزايد أعداد الحضور ويخرج الأمر عن السيطرة.