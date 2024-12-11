"أنا لا".. محمود الليثي وعنبة يطرحان أحدث أغانيهم

الفجر الفني
محمود الليثي وعنبة
محمود الليثي وعنبة

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي فيديو كليب جديد يحمل اسم “أنا لا” برفقة مؤدي المهرجانات عنبة، وذلك عبر قناته الشهيرة موقع الفيديوهات "يوتيوب".

 

الأغنية من كلمات حسام موكا، وتوزيع بلوكة، وإخراج ديابلو، حقق الكليب انتشارًا واسعًا على المنصات المختلفة فور طرحه، وروّج له الليثي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتقول كلمات الأغنية كالتالي: "عمر الفلوس ما بتعمينا بالجدعنة عنينا مليانة أنا عارف إني أجمد منكم فعشان كدا ياعم شاغلكم وكلاكوا مني عشان أنا فوق أما إنتو تحت مش شايفكو حد شافك وأنت جاي أنا نسخه واحدة ما لي زي تضرب بصوت هنضرب حي إنشف ياض يا ني أنا بقى عملكم الأسود جه اللي هيلبسكم أسود بلاش معانا تتحاط قاطع عليكم وهارشكم ياللي الحريم بتفتشكم لا متعيشوش في دور الجدعان علشان في حلكم أنا هقرفكم أنا لسة على الأرض وثابت شاف الحريم أعصابه سابت مفيش يوم على الرجالة لو الرجالة كبرت خابت ضرب ضرب مفيش شتيمة هتبقى فُرجة هتبقى سيما هعمل معاك ياض الغشيمة وتنزل صورك في الأخبار".

 

https://youtu.be/SyORSc_vBA8?si=lqTpYBLVPFdpWT1k

اخر أعمال عنبة أحدث أعمال محمود الليثي المطرب عنبة المطرب محمود الليثى أغنية أنا لا الفجر الفني

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