19 ديسمبر.. بهاء سلطان ومحمود العسيلي يحييان حفل غنائي ضخم

يستعدان المطربان محمود العسيلي وبهاء سلطان لإحياء حفل غنائي كبير، والمقرر إقامته يوم 19 ديسمبر الجاري على طريق السخنة.

ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "أنا مصمم، أنا غلطان، تعالى أدلعك، قلبك ياحول الله، تعالى أدلعك، أنا مش معاهم، إحلف، أنا من غيرك، مارتحناش".

كشفت الشركة المنظمة لحفل بهاء سلطان ومحمود العسيلي عن أسعار التذاكر، والتي تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

أخر أعمال بهاء سلطان

استطاع الفنان بهاء سلطان أن يحقق إنجازًا جديدًا في مسيرته الفنية، حيث تصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في مصر على منصة يوتيوب.

جاء هذا النجاح من خلال أغنيته الجديدة "كأنك مسكن" التي حققت 1.5 مليون مشاهدة خلال خمسة أيام فقط من طرحها، ما يعكس حب الجمهور لصوته وأعماله المميزة.

ألبوم بهاء سلطان

أطلق بهاء سلطان ميني ألبوم بعنوان "كأنك مسكن"، يضم ثلاث أغانٍ هي:

كأنك مسكن": من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

حن عليا": كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم

أنت طيب": كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف

كل أغنية من الألبوم تحمل طابعًا مختلفًا يمزج بين الكلمة العذبة واللحن العاطفي، ما جعلها تلقى استحسانًا كبيرًا من المستمعين