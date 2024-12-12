فؤاد عبدالواحد يساهم في صناعة جيل جديد من المواهب في لجنة تحكيم "نجوم الغد"

يواصل الفنان فؤاد عبدالواحد تألقه الفني بإطلالة مميزة كعضو في لجنة تحكيم برنامج "نجوم الغد"، الذي يُبث على قناة SBC السعودية تحت رعاية هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية. ويهدف البرنامج في موسمه الأول إلى اكتشاف وتطوير المواهب الغنائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا، مما يمنحهم منصة فريدة للظهور أمام جمهور واسع.

الجمهور يشيد بـ فؤاد عبدالواحد

حظي فؤاد عبدالواحد بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث أثبت قدرته على تقديم ملاحظات بناءة ودقيقة تساهم في صقل مواهب المشاركين ودعمهم، إلى جانب الأسلوب المحب في تعامله مع هذه المواهب الغنائية من الأطفال، مظهرًا ثقافته الموسيقية الواسعة في الأصوات والأسلوب الغنائي.

أبرز تصريحات فؤاد عبدالواحد

أبدى فؤاد اهتمامه بالمشاركة كعضو في لجنة تحكيم برنامج "نجوم الغد" بمشاركة الفنانة داليا مبارك والفنانة كارمن سليمان، وقال: "أحب الأطفال، ولهم مكانة كبيرة في قلبي وعاطفتي، ومن هذا الجانب جاءت مشاركتي في لجنة التحكيم في البرنامج الذي يعد فرصة حقيقية لمواهب الأطفال، وأنا سعيد بهذه المشاركة الهامة التي تكمل مسيرتي الفنية الغنائية، وتظهر جانبًا آخر من شخصيتي الفنية من جوانب مختلفة".

وأضاف: "خلال تصوير الحلقات الأولى وضعت خبرتي الفنية الغنائية أمام الأطفال المواهب المشاركين في "نجوم الغد"، البرنامج الذي يحمل الكثير من الامتيازات التي ستُسهم في تثقيفهم وتدريبهم على تقنيات الغناء الصحيحة ورفع مستوى أدائهم الفني".

تفاصيل برنامج “نجوم الغد”

ويُعتبر "نجوم الغد" جزءًا من الدورة البرامجية الأخيرة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، متماشيًا مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات. ويقدم البرنامج محتوى ترفيهيًا راقيًا يتناسب مع ذائقة المشاهد السعودي والعربي.