الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وفريق عمل مسرحية الصالون وببرنامج واحد من الناس.. الإثنين

الفجر الفني
أشرف زكي
أشرف زكي

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل من برنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي علي شاشة الحياة، ويستضيف الليثي الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وأيضًا يستضيف فريق عمل مسرحية الصالون وهم  الدكتورة  دينا امين مخرجة العرض والاستاذة نور قبطان مؤلفة العرض وفريق العمل مريم أشرف زكي،عمر جمعة، حنين الدمرداش، محمد الليثى،مريم طموم،ملك الليثى،حسين شبانة، عمرو تامر، وتتناول الحلقة الكشف أسرار وكواليس العمل المسرحي وردود الفعل عليه وكيف تم اختيار اسم العمل والممثلين.

تفاصيل اللقاء 

 

كما يتحدث الفنان أشرف زكي عن عشقه للمسرح وأهميته ودوره ورسالته وعن حماسه ودعمه للفرق الموهوبة من الفنانيين، وكيف أن نعرض وندعم تلك التجارب الشبابية على مستوى أوسع انتشارًا حتى نحقق  الهدف منها ونقدر من خلالها نكتشف مواهب جديدة فى التمثيل.

 

كما تتحدث مخرجة العمل عن التفاصيل الخاصة وكيف خرج العمل إلى النور ورسالته ومدي التعاون والروح السائدة بين فريق العمل، وعن الفكرة وقصة المسرحية تتحدث مؤلفة العرض وتجيب من اين جاءت لها فكرة العرض وكيف استطاعت أن تجمع  كل الشخصيات دى فى مكان واحد وهو الصالون.

أبطال المسرحية 

 

ومن أبطال العمل الفنانة مريم أشرف زكي والتي تتحدث عن عشقها للتمثيل والمسرح ومدي أهمية تلك التجربة في بدايتها الفنية، وهل هناك أية ملاحظات من والدها قبل أن تقف على خشبة المسرح، وأيضًا يتحدث الفنان محمد الليثي عن الفرق بين المسرح والفيديو باعتباره قام بتأدية العديد من الشخصيات الدرامية والسينمائية.

 

بالإضافة إلى باقي فريق العمل وحديثه عن كواليس وأسرار العرض المسرحي والذي نال إشادة النقاد والجماهير

 

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