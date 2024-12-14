مهرجان Social Media Festival يكرم "تامر عبدالمنعم" بفندق هيلتون إسكندرية 24 ديسمبر

24 ديسمبر.. تكريم "تامر عبدالمنعم" في الدورة الأولى لمهرجان Social Media Festival

الفجر الفني
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

قررت إدارة مهرجان Social Media Festival برئاسة الأستاذ بسام عبدالنبي تكريم النجم "تامر عبدالمنعم" رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري بفندق هيلتون إسكندرية.

ويأتي تكريم الفنان تامر عبدالمنعم بناءا على إستفتاء الجمهور الذي اختاره ضمن أكثر الشخصيات التي لها تأثير على السوشيال ميديا في المجتمع المصري والعربي.

يذكر أن النجم تامر عبدالمنعم قرر منذ أيام تأجيل تصوير مسلسل "بمية الدهب" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الذي كان من المقرر البدء في تصويره منتصف الشهر الجاري لدخوله ضمن السباق الرمضاني 2025.

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولي على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

من ناحية أخرى يكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة أخرى من النجوم وعلى رأسهم بشرى، نهال عنبر، طارق النهري، تامر فرج، عمرو رمزي، ياسر الزنكلوني، عبير منير، زينة منصور، جلال الزكي، إيناس عزالدين وكوكية أخرى من النجوم.

من جانبه صرح الأستاذ بسام عبدالنبي رئيس المهرجان وقال: مهرجان Social Media Festival هو الأول من نوعه الذي يقام على أساس إختيار الجمهور للفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع.

وأضاف "عبدالنبي" تم إختيار الفنانين والشخصيات العامة المكرمة بناءا على إستفتاء الجمهور وليس لإدارة المهرجان تدخل في هذه الإختيارات.

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