يحيي الفخراني: نبيل الحلفاوي ترك لي دوره في إحدى المسرحيات

كشف الفنان القدير يحيى الفخراني عن موقف إنساني جمعه بالفنان الكبير نبيل الحلفاوي خلال إحدى المسرحيات، حيث تنازل الأخير عن دوره لصالح الفخراني.



وفي تصريحات إعلامية، قال الفخراني: “أنا و نبيل الحلفاوي صلتنا لم تنقطع من وقت ما ساب لي دوره في مسرحية "مدرسة الأزواج” و أنا لسه متخرج عشان هو كان سافر، ولما رجع و أتفرج عليا قالي أنت لازم تكمل".

وأشار الفخراني إلى أن الحلفاوي يتمتع بحس زمالة عالٍ وشخصية متفردة، وهو ما جعله يحظى بحب واحترام الجميع في الوسط الفني.

كما أن هذا التصريح يؤكد عمق العلاقة التي تجمع بين نجوم الجيل الذهبي للفن المصري، الذين طالما اتسموا بالدعم المتبادل والروح الإيجابية التي ساهمت في نجاحهم الجماعي.

آخر أعمال الفنان القدير يحيى الفخراني

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني هو مسلسل "عتبات البهجة" التي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، و لقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا و لاقى استحسانًا واسعًا من الجمهور نظرًا لقصته التي تدور في إطار درامي إجتماعي إنساني يجذب و يلفت انتباه الجميع إليه لما فيه من رسائل قيمة يجعلنا نحتذي بها.

أحداث مسلسل عتبات البهجة





وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.





أبطال مسلسل عتبات البهجة





مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.