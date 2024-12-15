"إدارة المخاطر" في فعاليات دبلومة إعداد القادة الثقافيين

شهدت دبلومة إعداد القادة الثقافيين التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لقاءً جديدًا بعنوان "إدارة المخاطر"، قدمته الدكتورة أمل زكريا، المحاضر بالمعهد القومي للتخطيط.

استعرضت المحاضرة مفهوم إدارة المخاطر باعتبارها مزيجًا من احتمال تحقق حدث معين ونتائجه المحتملة.

كما أكدت أن إدارة المخاطر لا تقتصر على المؤسسات العامة، بل تشمل جميع الأنشطة قصيرة وطويلة الأمد، مما يجعلها أساسية لتحقيق الاستدامة وتقليل الخسائر.

تصنيفات المخاطر وأهمية إدارتها



تناولت المحاضرة تصنيف المخاطر إلى عدة أنواع، منها: "المخاطر الاستراتيجية، المالية، التشغيلية، البيئية، الأمنية"، مع الإشارة إلى أهمية إدارة الأزمات والكوارث كجزء من إدارة المخاطر،كما استعرضت الأسباب التي تدفع المؤسسات للاهتمام بهذا المجال للحد من المخاطر المحتملة.

الإطار المؤسسي للإدارة الاستراتيجية



تطرقت المحاضرة إلى الإطار المؤسسي للإدارة الاستراتيجية، والذي يشمل تقسيمات فرعية لإدارة الأزمات والكوارث.

كما أوضحت الفرق بين الأزمات والكوارث وأهمية الإجراءات الاحترازية في كل حالة، مع الإشارة إلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

أهمية إدارة المخاطر لتحقيق الأهداف المؤسسية



اختتمت الدكتورة أمل زكريا المحاضرة بالتأكيد على أن إدارة المخاطر تعد أداة أساسية لضمان استمرارية العمل وتقليل التأثيرات السلبية للمتغيرات المحتملة، مما يجعلها جزءًا محوريًا في بناء خطط استراتيجية تحقق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية.

أهداف دبلومة إعداد القادة الثقافيين



تهدف دبلومة إعداد القادة الثقافيين إلى تأهيل قيادات الصف الثاني من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر. ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى 23 ديسمبر الحالي، بإشراف الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين.