رحل الفنان الكبير.. أحمد فتحي ينعى وفاة نبيل الحلفاوي

ودع الفنان أحمد فتحي وفاة الفنان نبيل الحلفاوي، من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

منشور أحمد فتحي

وكتب معلقا:' ورحل القبطان وداعا النجم الكبير نبيل الحلفاوي ".



https://www.instagram.com/p/DDmYLLCv8RN/?igsh=a2c4Y3h4dm1nYWg2

وفاة نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نتيجة مشاكل في الصدر، نُقل الفنان الراحل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي حيث أُودع غرفة العناية المركزة نظرًا لتدهور حالته الصحية التي استمرت حتى وافته المنية في الساعات الأخيرة عن عمر يناهز 77 عامًا كما حرصت أسرة الفنان على عدم الإفصاح عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مكتفية بطلب الدعاء له إلا أن العديد من زملائه في الوسط الفني مثل المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله والفنانة ريهام عبد الغفور عبروا عن قلقهم البالغ ودعوا الجمهور للوقوف بجانبه بالدعاء في تلك المحنة.