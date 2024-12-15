عمرو الليثي ناعيًا الفنان القدير نبيل الحلفاوي: وداعًا أيها الفنان النبيل

نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي بخالص الحزن والأسى الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي والذي وافته المنية اليوم الأحد داعيًا الله أن يرحمه وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

عمرو الليثي ناعيًا الفنان القدير نبيل الحلفاوي: أثرى الساحة الفنية بإبداعه وأعماله الخالدة

ونشر الليثي عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورا قال فيه:" أنعي ببالغ الحزن والأسى رحيل الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي أثرى الساحة الفنية بإبداعه وأعماله الخالدة إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأشار الليثي أن الفنان الراحل قدم العديد من الأعمال الرائعة والتي ستظل باقية في ذاكرة التاريخ، وأداء رائعًا تميز بالرقي والنضج الفني.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”



والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.