أحمد حلمي ينعي وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي

أحمد حلمي ينعى وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي

 

 

نعى الفنان أحمد حلمي بخالص الحزن والأسى الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز 77 عامًا، داعيًا الله أن يرحمه وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

 

منشور الفنان أحمد حلمي

و نشر أحمد حلمي صورة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "الله يرحمك ويحسن إليك يا أستاذ نبيل".

أحمد حلمي ينعي وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي

آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي


وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

 

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

 

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.

 

 

آخر أعمال الفنان أحمد حلمي

مسرحية "ميمو" هو آخر أعمال الفنان أحمد حلمي،  التي شارك في بطولتها مع هنا الزاهد، وأسماء جلال، ونور إيهاب، وهنا شيحة، وحمدي الميرغني، وأحمد رزق، ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر

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