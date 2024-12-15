نقابة المهن الموسيقية تنعى زوج لمياء زايد رئيس دار الأوبرا

الفجر الفني
الفنان مصطفى كامل
الفنان مصطفى كامل

 

 


نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور هشام القطان زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا الذى رحل عن عالمنا أمس، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 

وتوفي أمس الدكتور هشام القطان، زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، وشيع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر، ويقام العزاء غدا الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

 

آخر أعمال الفنان مصطفى كامل

و يذكر أن آخر أعمال مصطفى كامل ألبومه الأخير بعنوان “وجع قلبي”، والذي ضم مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، ومن أبرز أغاني الألبوم “اتعلمت من الليالي”، التي كتب كلماتها ولحنها مصطفى بنفسه، وتولى توزيعها باسم منير، بينما قام أحمد جودة بعملية الميكس والماستر، كما شمل الألبوم أغنية “اسكت” من كلماته وألحانه، وتوزيع تامر صقر، بالإضافة إلى أغنية “حلوة حياتي” التي كتبها ولحنها أيضًا ووزعها باسم منير، أما الأغنية الرئيسية “وجع قلبي”، فجاءت من كلماته وألحانه، وتوزيع تامر صقر، مع إضافة الوتريات بقيادة فارس صقر وهندسة الصوت لأحمد جودة.

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