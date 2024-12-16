مواقع التواصل الاجتماعي تتحول لسرادق عزاء بعد رحيل القبطان نبيل الحلفاوي

سيطرت حالة من الحزن الشديد على نجوم الوسط الفني، بعد رحيل الفنان القدير نبيل الحلفاوي، صباح أمس الأحد الموافق 15 ديسمبر، عن عمر يناهز الـ 77 عام، ومنذ إعلان خبر الوفاة وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء من قبل نجوم الوسط الفني، حزنًا على رحيل القبطان.

نبيل الحلفاوي



محمد إمام ينعي نبيل الحلفاوي

حرص الفنان محمد إمام على نعي وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا أمس، بعد صراع طويل مع المرض، عمر يناهز الـ 77 عامًا، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد إمام صورة للراحل نبيل الحلفاوي، معلقًا عليها:" إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، خالص العزاء لأبنائه وليد وخالد ربنا يصبركم، فنان مميز لن يتكرر".

منشور محمد إمام

إسعاد يونس تنعي نبيل الحلفاوي

وحرصت الفنانة إسعاد يونس على نعي الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا أمس، بعد صراع طويل مع المرض، عمر ناهز الـ 77 عامًا، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إسعاد صورة للراحل نبيل الحلفاوي، وعلقت عليها:" في أمان الله يا قبطان، تعازيّ الحارة للأحباب الأساتذة خالد الحلفاوي ووليد الحلفاوي وجميع الأسرة، اللهم أنعم عليه بسكني الجنة العامرة بالأحباب السابقين، وأنعم علينا جميعا بالصبر والقبول".

منشور إسعاد يونس



صلاح عبدلله ينعي نبيل الحلفاوي

نعى الفنان صلاح عبد الله وفاة صديقه الفنان نبيل الحلفاوي بكلمات مؤثرة، من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، حيث كتب: "الحمدلله إرتحت ياحبيبي…بس أنا تعبت قوي من ساعة ما دخلت المستشفى يابلبل وأنا حالتي حالة مع السلامة في رعاية الله يانبيل يا اصيل ياجميل يا محترم أرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء للغالي قوي نبيل الحلفاوي ".

منشور صلاح عبدلله

وفاة نبيل الحلفاوي

ويذكر أن أعلن خبر وفاة الفنان نبيل الحلفاوي أبناءه من خلال حسابه الشخصي على منصة "x"، حيث قام أبناءه بكتابة منشورا قالوا فيه:" مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، أحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاءه ولم يمر بعذاب طويل مع المرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلهوش شكرا على الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".