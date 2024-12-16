حصاد 2024.. عام حزين على الوسط الفني برحيل هؤلاء النجوم

الفجر الفني
وفيات الوسط الفني
وفيات الوسط الفني 2024

شهد عام 2024 رحيل عدد كبير من الفنانين البارزين، الذين رحلوا وتركوا خلفهم تاريخ حافل بالأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان جمهورهم ومحبيهم، وتركوا أيضا حزنًا كبيرًا في قلوب من يحبهم، وفي ضوء ذلك يعرض لكم "الفجر الفني" في هذا التقرير أبرز وفيات الوسط الفني في 2024.

 

حلمي بكر

 

جاء في بداية عام 2024 خبر وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا في 1 مارس الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ 87 عامًا، ويعتبر واحدًا من أبرز الملحنين في عالم الموسيقى المصرية.

 

حلمي بكر

 

جميل برسوم

 

ولم يمض كثيرًا على وفاة الموسيقار حلمي بكر،  إلا وجاء خبر وفاة الفنان جميل برسوم، الذي رحل في 4 مارس الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا، وكان يعتبر من أهم الفنانين في مصر والوطن العربي، حيث أبدع في أداء الشخصيات المُعقدة التي تحمل طابع الشر.

 

جميل برسوم

شيرين سيف النصر

 

وجاء بعد ذلك خبر رحيل الفنانة شيرين سيف النصر، التي رحلت في هدوء تام، في 13 إبريل الماضي، عن عمر يناهز الـ 56 عامًا، وقدمت عدد كبير من الأدوار الفنية في السينما والدراما التلفزيونية.

 شيرين سيف النصر

صلاح السعدني

 

وبعد غياب عن الساحة الفنية طال لأكثر من 10 أعوام، جاء خبر رحيل "عمدة الدراما المصرية" صلاح السعدني، الذي رحل في 19 إبريل، عن عمر يناهز الـ 81 عام، تاركًا خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والمختلفة بين السينما والدراما والمسرح.

 

صلاح السعدني

ناهد رشدي

 

ورحلت في 14 سبتمبر الماضي، الفنانة ناهد رشدي، عن عمر يناهز الـ 68 عامًا، وتعد واحدة من الأسماء البارزة في تاريخ الدراما المصرية.

 

ناهد رشدي

شريفة ماهر

 

كما رحلت الفنانة شريفة ماهر، في 26 أكتوبر، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، تاركة خلفها الكثير من الأعمال الفنية الناجحة.

 

شريفة ماهر

حسن يوسف

 

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف في 29 أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، الخبر الذي أحزن الوسط الفني، حيث كان يعتبر أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للسينما المصرية.

 

حسن يوسف 

مصطفى فهمي

 

وجاء خبر رحيل الفنان مصطفى فهمي، بمثابة الصدمة التي وقعت على الوسط الفني بأكمله، حيث لم يمضٍ إلا ساعات قليلة على وفاة الفنان القدير حسن يوسف، ورحل "فهمي" عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

مصطفى فهمي

نبيل الحلفاوي

 

وأخيرًا رحيل الفنان نبيل الحلفاوي “القبطان”، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد الموافق 15 ديسمبر، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

 

نبيل الحلفاوي
عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني شيرين سيف النصر حلمي بكر جميل برسوم ناهد رشدي الفنانة شيرين سيف النصر نبيل الحلفاوي

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