طارق العريان يكشف عن شغفه بالفن منذ الصغر

كشف المخرج طارق العريان عن شغله وتعلقه بالسينما منذ الصغر، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على قناة dmc.

تصريحات طارق العريان



فكشف المخرج طارق العريان إنه كان يذهب مع والده إلى أماكن التصوير، حيث كان يشاهد ويسهر معه أثناء تصوير فيلم "القضية المشهورة"، الذي كان من إخراج حسن الإمام، حيث كان يشعر بالسعادة عند متابعة العمل السينمائي، مؤكدًا أنه أحب السينما منذ صغره.

مرحلة إنتقالية في حياة طارق العريان

أما عن سفره إلى أمريكا كان بسبب سفر إخوته الأكبر منه، وهم نبيل وأحمد وهاني، حيث سافر كل واحد منهم بعد إنهاء الثانوية العامة. وبشكل تلقائي، قرر طارق السفر معهم. ورغم رغبته في دراسة السينما، كان خجولًا من إخبار والده بذلك، خاصةً أن إخوته درسوا تخصصات مثل الهندسة وإدارة الأعمال. لذلك، تم إقناعه بدراسة الهندسة، ووافق على الالتحاق بالجامعة.