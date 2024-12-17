فيلم رومانسي يجمع جنات ومحمد نور قريبًا

الفجر الفني
جنات ومحمد نور
جنات ومحمد نور

يترقب جمهور النجمة المغربية جنات والنجم المصري محمد نور بفارغ الصبر الديو الغنائي الذي يجمعهما، حيث كشف محمد نور قبل أسابيع عبر صفحاته على مواقع التواصل عن وجود ديو غنائي يجمعه ب جنات.

في التفاصيل، يحمل الديو عنوان "فيلم رومانسي"، عمل غنائي باللهجة المصرية وبقالب رومنسي من حيث الموضوع واللحن.

تفاصيل ديو "فيلم رومانسي" 

 

ومن المُقرر تصوير ديو أغنية "فيلم رومانسي" تحت إدارة المخرج زياد خوري، بينما الستوري بورد من كتابة فهد الزاهد رئيس مجلس ادارة لايف ستايلز ستوديوز المنتجة للأغنية.

 

وانتهى الثنائي جنات ومحمد نور من تسجيل أغنية "فيلم رومانسي" المُقرر طرحها في العام القادم ٢٠٢٥.

تفاصيل الأغنية 

 

وتحمل أغنية "فيلم رومانسي" كلمات أحمد علاء الدين والحان محمد نور وتوزيع زووم.

ويُعتبر هذا الديو الغنائي الأول الذي يجمع جنات ومحمد نور، ومن المُتوقع أن يلقى أصداءًا ايجابية بين جمهورهما على مواقع التواصل الإجتماعي.

أحدث أعمال جنات أحدث أعمال محمد نور آخر أعمال الفنان محمد نور عمل سينمائي لمحمد نور وجنات

مواد متعلقة

بعد طرحها ..تعرف على كلمات أغنية كأنك روح لـ جنات

بعد تفاعل الجمهور معها .. جنات تقرر طرح أغنية "كإنك روح" للملحن مدين

بهذه الكلمات.. محمد نور يحتفل بعيد ميلاد أبنائه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في قطاع التعدين: لقاء وزير البترول المصري بنظيره السعودي

وزير التعليم: انفراجة فى مرتبات المدرسين العاملين بالحصة

تامر هجرس يُعطل تصوير فيلمه الجديد من أجل زوجته ميرال

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: عيار 21 ينخفض 5 جنيهات

رئيس جامعة أسيوط يشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية

النائب العام يزور السعودية للمشاركة في اجتماعات جمعية النواب العموم العرب

لحضور طبيبة التشريح.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني ل 20 يناير

تحديات سوق العمل والتنمية المستدامة في ندوة لمكتبة مصر العامة بأسيوط