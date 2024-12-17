فيلم رومانسي يجمع جنات ومحمد نور قريبًا

يترقب جمهور النجمة المغربية جنات والنجم المصري محمد نور بفارغ الصبر الديو الغنائي الذي يجمعهما، حيث كشف محمد نور قبل أسابيع عبر صفحاته على مواقع التواصل عن وجود ديو غنائي يجمعه ب جنات.

في التفاصيل، يحمل الديو عنوان "فيلم رومانسي"، عمل غنائي باللهجة المصرية وبقالب رومنسي من حيث الموضوع واللحن.

تفاصيل ديو "فيلم رومانسي"

ومن المُقرر تصوير ديو أغنية "فيلم رومانسي" تحت إدارة المخرج زياد خوري، بينما الستوري بورد من كتابة فهد الزاهد رئيس مجلس ادارة لايف ستايلز ستوديوز المنتجة للأغنية.

وانتهى الثنائي جنات ومحمد نور من تسجيل أغنية "فيلم رومانسي" المُقرر طرحها في العام القادم ٢٠٢٥.

تفاصيل الأغنية

وتحمل أغنية "فيلم رومانسي" كلمات أحمد علاء الدين والحان محمد نور وتوزيع زووم.

ويُعتبر هذا الديو الغنائي الأول الذي يجمع جنات ومحمد نور، ومن المُتوقع أن يلقى أصداءًا ايجابية بين جمهورهما على مواقع التواصل الإجتماعي.