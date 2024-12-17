"شكوكو".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا

الفجر الفني
شكوكو
شكوكو

 

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "شكوكو"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا. يوثق الفيلم تجربة الفنان المصري "محمود شكوكو"، وأبرز محطات مشواره الفني، والتحولات الكبرى الثرية في حياته، بدايةً من عمله مع والده في ورشة النجارة بحي الدرب الأحمر بالقاهرة.

 

 

مرورًا باتجاهه إلى عالم الفن والغناء، وصولًا إلى شهرته الواسعة التي اكتسبها على خشبات المسارح، وتحت أضواء السينما. ويكشف الفيلم الدور البارز الذي لعبه "شكوكو" في تطوير المونولوج الشعبي، وإحياء فن "الأراجوز"، كما يرصد دوره الوطني في كثير من المحطات التاريخية المهمة، سواء ضد الاحتلال البريطاني، أو لدعم المجهود الحربي المصري، وصولًا إلى مشهد تكريمه من الرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ تقديرًا لعطائه الفني.

 

 

من هو محمود شكوكو: 

 

يذكر أن سبب تسميته بـ "شكوكو" أن جده إسماعيل موسى كانت هوايته تربية الديوك وكانت تتعارك فيما بينها فا كان الأكبر حجما يصيح وكأنه يقول "ش ش كوكو" فأعجب الجد بهذا الصوت وعندما رزق بحفيده أراد ابنه أن يسميه محمود وأراد الجد تسميته "شكوكو" وإرضاءا للإثنين تم كتابته في شهادة الميلاد محمود السشهرة "شكوكو".

 

 

 

كان محمود شكوكو أول من ركب ماركة "بانتيللي" وحقد عليه أفراد الأسرة المليكة وبعض عائلات الطبقات الأرستقراطية وأجبروه على بيعها.

 

 

أحب "شكوكو" عائشة هانم صاحبة القصر المعروف في الزمالك وتزوجها بعد طلاقها من يوسف وهبي مما أثار غضبه وحاول لإنهاء زواجهم وحرض علية أبناء القصر ورجال الطبقات الأرستقراطية وبالفعل طلقها ولكن كان حبهم مستمر وظلت علاقة محمود شكوكو مع يوسف وهبي غير مستقرة حتي إنهما لم يشاركا في أي عمل فني.

 

خجل محمود شكوكو من نفسه بسبب عدم معرفته للقراءة والكتابة ولكنه علم نفسه فكان إذا وجد أي إعلان في الشارع طالب أحد بأن يقرأه له وكأنه يصوره في ذاكرته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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