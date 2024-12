خالد النبوي: 'التمثيل هو التعاون.. وأخشى على الشباب من صدمة الشهرة'

تحدث الفنان خالد النبوي عن الصفات التي يجب توافرها في الممثل ويحذره من صدمة الشهرة، وذلك خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

وقال خالد النبوي: " الممثل جزء من حدوته لاننا نحكي قصص حدثت في الواقع وتمس الناس لكي يتعرفوا عليها وتمس خيالهم لذلك انا اعتبر نفسي كفنان جزء من حدوته وذلك لان التمثيل باختصار "فن التعاون مع الاخرين".

واضاف خالد النبوي: " في الدراما نجسد الواقع ليمس احساس وخيال الجمهور، وجميع فريق العمل الفني مهمين بداية من مسؤل الاضاءة والديكور إلى المخرج والممثل، لذلك فن التمثيل في رأيي هو " فن التعاون " لإنه نحكي الحدوته".

ووجه خالد النبوي نصيحه للفنانين الشباب بعدما الانسياق وراء غرور الشهر، مستعينن في حديثه بذكر إحدي مشاهد تصوير مسلسل "بوابة الحلواني"، موضحا إنه بداية شهرته الفنية عندما جسد خلاله شخصية" حمزة الحلواني"، مشيرا ان الناس ظلت متذكرة الدور فترة معينه ولكنه مع مرور الوقت لم يعد موجودا في ذاكرة الجمهور لذلك كان من المهم حفاظه علي الاستمرارية وعمل العديد من الاعمال الفنية.

واختتم خالد النبوي حديثه بالتأكيد علي إنه يجب علي الممثل ان يلتزم ومدرك لمكانته واعماله ويتاكد من ان الالتزام لانهائي ويتجنب غرور وصدمة الشهرة خاصه ان حاليا اصبحت الشهرة في حب الجمهور والمحوطين للحفاظ علي الاستمرارية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة أمس بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حضور النجمات بشرى وحورية فرغلي وناهد السباعي، فيما حضرت الإعلامية مها الصغير مقدمة الحفل وتامر بجاتو المدير التنفيذي للمهرجان.

أفلام الدورة السادسه في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وتشهد الدورة السادسة من المهرجان مشاركة عدد من الأفلام المميزة، حيث يعرض فيلم "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولي، والفيلم حاصل على جوائز عديدة ومن ضمنها الجائزة الكبرى افضل فيلم دولي فى مهرجان "كليرمون فيران" في فرنسا، الفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني، كما يعرض الفيلم المصري "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقى بعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية،، ويعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali ضمن المسابقة الدولية، كما يعرض الفيلم المصري "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف بالمسابقة الدولية.