عاطف عبد اللطيف: السينما أداة ناعمة وأساسية في دعم القطاع السياحي

تحدث الدكتور المنتج عاطف عبد اللطيف، عن أهمية السياحة في مصر ودمجها مع الفن، موضحا أن الترويج عبر السينما أصبح أداة ناعمة وأساسية في دعم القطاع السياحي.

وأشار 'عبد اللطيف' إلى أن السينما قديما كانت أداة لتغلب علي الحروب وكانت تستخدم للترويج عن الدول، والعالم اجمع كان يهابها ويتخوف منها لان لديها قوة خارجة، والسينما الأمريكية استطاعت أن تؤثر في عدة اتجاهات.

وأضاف ‘عاطف’ أن السينما الأمريكية اثرت على الاتجاه السياسي من خلال السيطرة علي العالم بجانب جلب السياحة وترويجها واستمرار العديد من الصناعات وعملت علي زيادة الدخل والتدخل في الثقافات الأخري.

بينما أوضح الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أن هناك علاقة ترابط بين السياحة والسينما عبر المغريات الجمالية وأننا نحتاج الاهتمام بربط السينما بالسياحة عبر أعمال فنية تروج للمنتجات السياحية المصرية.

وأكد أمير أباظة أن لدينا العديد من المعالم الأثرية ووجود مدينة الأقصر ومعابدها التي تمتلك ثلين آثار العالم بجانب مدينة سانت كاترين ومجمع الأديان، ولكن لم نعد نصور في الأماكن الأثرية بسبب كثرة مبالغ الرسوم للتصوير في الاماكن السياحية.

وتشملت الندوة تعريف وشرح للعلاقة بين السينما والسياحة وتأثير الأفلام على تشكيل الرغبات السياحية لدى عشاق السياحة والسفر، ومن المحاور أيضا دراسة حالة السينما الأمريكية والتركية وتأثيرها على السياحة كنموذج ناجح في الترويج للسياحية بالبلدين بشكل كبير.

ووجه دكتور عاطف عبد اللطيف الدعوة لكل المهتمين بالقطاع السياحي والسينما لحضور هذه الندوة المهمة للاستماع إلى رؤيتهم وإحداث حالة من الحراك بشكل عام حول هذا الموضوع المهم.

ويذكر ان خلال الندوة تم فتح الحوار مع الجمهور والمشاركين حول كيفية استثمار السينما في التنشيط والترويج للسياحة والعكس ايضا.