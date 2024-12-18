خالد النبوي يسترجع ذكريات فيلم الديلر و تجسيد شخصية السادات في مسرحية "كامب ديفيد"

كشف الفنان خالد النبوي لأول مرة عن كواليس فيلم الديلر و تجسيد شخصية السادات في مسرحية "كامب ديفيد"، وذلك خلال ندوته في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، والتي تقام بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

وقال خالد النبوي:" يجب علي الجمهور ان يدرك ان مواقع التصوير تعتبر أماكن مقدسه لانها عملية إبداعية بيحدث فيها خلق فني ولا يمكن للممثل ان يعمل في ضوضاء، ويجب عليه ان يبدع في اداءه"

خالد النبوي يسترجع ذكريات فيلم الديلر

واسترجع خالد النبوي ذكريات من تصوير مشاهد فيلم الديلر، قائلا: " اثناء مشهد الخطاب كان يجب ان ارتدي بدله كحلي و كرافتا لونها احمر من اجل الراكور الخاص بالمشهد، وكنت اصور مشهدين متتاليين فكان لدي فكرة ابداعيه وودت ان اضيفها في الملابس وهي ارتداء البالطو في المشهد التالي، وبالفعلا في مشهد مقابلة الجينرال كان اختياري موفق للبالطو لانه اعطي للشخصية تغير وجعل شخصية "علي الحلواني" قوية، لذلك الفنان من وجه نظري هو جزء من حدوته العمل ".

خالد النبوي يروي كواليس التحضير لشخصية السادات

وإيضا روي خالد النبوي التحضيرات الخاصه بشخصية السادات في مسرحية" كامب ديفيد "، قائلا:" فريق العمل يجب ان يكون متعاون وابسط مثال علي ذلك انه اثناء بروفات مسرحية كامبد ديفيد بدات اتحدث بطريقه الرئيس السادات، ولكن المخرج لفت نظري لفكرة ان الجمهور لن يستطع فهم الشخصية بهذة الطريقة، خاصه ان الفئة التي تشاهد العرض كان اغلبها من طلاب المدارس و الجامعات، وهناك اكثر من 600 متفرج لذلك يجب علينا العمل بمجهود واحد ويدا واحده وذلك لتنجح المسرحية".

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تتكون أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الافلام المصرية من كل من المخرج سعيد حامد، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، المنتج شريف فتحي