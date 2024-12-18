سر تصدر تيسير فهمي لـ تريند "جوجل".. تفاصيل

تصدر اسم الفنانة تيسير فهمي تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان تعرضها لأزمة صحية مفاجأة.

منشور تيسير فهمي

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: "المتحور شرس"، لتضيف بعد ذلك في التعليقات "مش ممكن يكون دور برد بالشراسة دي"، وتلقت عددًا كبيرًا من التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل.

أبرز أعمال تيسير فهمي



تيسير فهمى هى ممثلة مصرية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وعملت فى بداياتها في مسرح الشباب، ثم في التلفزيون من خلال عدة مسلسلات منها الغضب، العقاب.

وتتعدد أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها (أماكن في القلب، التوت والنبوت، جمهورية زفتى).