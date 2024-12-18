في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات الفنية في حياة جمال إسماعيل

تحل اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان جمال إسماعيل، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2013، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة، وكان يعتبر من أبرز وأهم الفنانين في مصر والوطن العربي، ويعرض لكم الفجر الفني خلال السطور التالية أهم المحطات الفنية في حياة جمال اسماعيل

جمال اسماعيل

نبذة عن جمال إسماعيل

ولد الفنان جمال الدين إسماعيل حسن، 20 فبراير 1933 بمحافظة الشرقية، وحصل على ليسانس آداب قسم تاريخ عام 1957، كماحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956، وينتمي "إسماعيل" لأسرة فنية عريقة فوالده الموسيقي إسماعيل أفندي،وشقيقه هو الموزع والملحن الكبير علي إسماعيل، لم يسلك الفنان جمال إسماعيل، طريق والده وشقيقه، ولكنه اتجه للتمثيل.









مشواره الفني





برع الفنان جمال إسماعيل في تقديم أدوار الخير والشر والأب والجد، كما شارك بالعديد من مسلسلات الأطفال وبرع في تقديمها بسببنبرة صوته المميزة، وعُرف الفنان باختياره المتميز للأدوار.





أعماله المسرحية





اشترك الراحل في مسرحيات “شيء في صدري” و“مهرجان الحب” و"ممنوع الستات" عام 1963 و"الدبور" و"السكرتيرة" و"سيدتي الجميلة" 1969 و"طبق سلطة" و"سندريلا والملاح" و"يا ما كان في نفسي" و“في بيتنا نونو" و"حبيبتي يامصر “ و”يا مالك قلبي" و"الحب في الصندوق" و"خشب الورد" و"الشحاتين" و"العالمة باشا" و"حلاوة زمان" و"تتجوزيني يا عسل".





أعماله الدرامية





وفي التلفزيون قدّم عددًا من المسلسلات والسهرات منها “حاجة تجنن”، و"عودة سي السيد"، “انتقام امراة”، “عائلة الأستاذ شلش”،“ليالي الحلمية”، “بين القصرين”، “المحروسة”، “حكايات زمان”، “فستان الأميرة”، “السوق”، “نهاية العالم ليست غدا"، والجزء الثانيمن “المال والبنون”، كما عمل الراحل بكثرة في مسلسلات الأطفال التليفزيونية.