8 يناير..موعد عرض مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد

الفجر الفني
إقامة جبرية
إقامة جبرية

تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض مسلسل "إقامة جبرية" يوم 8 يناير المقبل عبر منصة "watch it ".


تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ إقامة جبرية

 

وتجسد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية صيدلانية تلجأ إلى الطب النفسي بعد وفاة زوجها وتذهب إلى الدكتورة النفسية "صابرين" وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث المشوقة.

تفاصيل إقامة جبرية
 


يتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه آخر العام الحالي عبر منصة watch it  ، وتتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة، وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.


أبطال المسلسل


والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.


 

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”
 


وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية أحداث مسلسل إقامة جبرية إقامة جبرية موعد عرض مسلسل إقامة جبرية استعدادات هنا الزاهد لمسلسل إقامة جبرية

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