بهذة الطريقة.. إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى ميلاد والدها

الفجر الفني
طلعت زكريا وابنته
طلعت زكريا وابنته

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان طلعت زكريا، الذي ولد 18 ديسمبر عام 1960، وحرصت ابنته إيمي علي إحياء ذكري ميلاد والدها عبر حسابها علي موقع انستجرام. 

إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى ميلاد والدها

وشاركت إيمي طلعت زكريا، صور من الطفولة، وعلقت عليها قائلة: «18 ديسمبر ذكرى ميلاد أحلى بابا في الكون، ربنا يرحمك يا حبيبي وأكيد عيدك في الجنة أحلى، وحشتني أوي، ادعولوه بالرحمة».

تفاصيل وفاة طلعت زكريا 

في سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا، وله من الأبناء عمر وأميمة، حيث توفي في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز الـ 59 عاما، قدم خلالهما مسيرة حافلة بالأعمال الفنية التي جمعت بين السينما والدراما والمسرح.

زيجات طلعت زكريا 

تزوج طلعت زكريا مرتين، الأولى من سيدة تدعى صباح وهي والدة نجليه عمر وإيمي، والثانية من شيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد التي تبناها طلعت زكريا فنيا.

آخر أعمال طلعت زكريا

وكان آخر أعمال طلعت زكريا، مشاركته في مسلسل «عزمي وأشجان» الذي عرض في رمضان 2018، وذلك بالتعاون مع الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، وايضا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

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