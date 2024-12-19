منة فضالي: مبفكرش في الجواز.. ولو فكرت هتجوز من بره

صرحت الفنانة منة فضالي خلال لقاء على هامش تكريمها في مهرجان "الأفضل" The Best، الذي أقيم مؤخرًا، بأنها لا تفكر إطلاقًا في الزواج.

قالت منة فضالي: هنشوفك عروسة امتى؟ قائلة: لا أنا عروسة لا! أنا كده حلوة قوي، أنا كده تمام، أنا مرتاحة جدا.

وعن مواصفات فتى أحلامها قالت: معنديش أي فتي أحلام خالص دلوقتي، مبفكرش في الارتباط دلوقي، يوم ما اتجوز هتجوز واحد من بره، هتجوز واحد أجنبي مش واحد واحد مصري، مبفكرش في الارتباط دلوقتي.

أخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

يشارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.

وشاركت أيضا بمسلسل "كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.