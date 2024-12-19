منة فضالي: مبفكرش في الجواز.. ولو فكرت هتجوز من بره

الفجر الفني
منة فضالي
منة فضالي

صرحت الفنانة منة فضالي خلال لقاء على هامش تكريمها في مهرجان "الأفضل" The Best، الذي أقيم مؤخرًا، بأنها لا تفكر إطلاقًا في الزواج.

 

قالت منة فضالي: هنشوفك عروسة امتى؟ قائلة: لا أنا عروسة لا! أنا كده حلوة قوي، أنا كده تمام، أنا مرتاحة جدا.

 

وعن مواصفات فتى أحلامها قالت: معنديش أي فتي أحلام خالص دلوقتي، مبفكرش في الارتباط دلوقي، يوم ما اتجوز هتجوز واحد من بره، هتجوز واحد أجنبي مش واحد واحد مصري، مبفكرش في الارتباط دلوقتي.

 

أخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

 

يشارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.

 

وشاركت أيضا بمسلسل "كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

أحدث اعمال منة فضالي منة فضالى الفنانة منة فضالي الفجر الفني

مواد متعلقة

منة فضالي عن الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي: سلامتك يا قبطان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

عنتر هلال: بغني في أسوان ومعروف قبل ما محمد منير يتعرف

موعد مباراة المصري وحرس الحدود بالدوري والقنوات الناقلة

عفت نصار: الزمالك يحتاج 4 صفقات سوبر وسيكون الأفضل في مصر

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة