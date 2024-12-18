مسلسل "ساعته وتاريخه" يحتل المركز الثاني على watch it

الفجر الفني
بوابة الفجر

تصدر مسلسل “ساعته وتاريخه”، قائمة الأكثر مشاهدة حيث احتل المركز الثاني بعد نجاح أولى حلقات المسلسل، على شاشة قناة dmc، بالإضافة إلى عرضه على watch it.

 

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

 

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".
 

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

إخراج عمرو سلامة أروى جودة أحمد أمين برنامج كاستنج ساعته وتاريخه عمرو سلامة مسلسل ساعته وتاريخه المحاكم المصرية

مواد متعلقة

"ساعته وتاريخه" يكشف تفاصيل جديدة من قضايا المحاكم المصرية.. تعرف على موعد عرض الحلقة الخامسة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وساوثهامبتون | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال