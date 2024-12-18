إيمي طلعت زكريا تتأثر على الهواء بسبب حلم عن والدها الراحل

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن رؤية غريبة لكنها مؤثرة حدثت لها مؤخرًا، حيث رأت والدها الراحل الفنان طلعت زكريا في حلم، وكان في تلك الرؤية يعطيها مبلغًا من المال قدره 200 جنيه، بشكل محدد وواضح، وأضافت إيمي أن الحلم كان يحمل لها رسائل خاصة، وأن المبلغ كان ظاهرًا لها بشكل دقيق كما لو أنه كان يحمل معنى معينًا.

ايمي طلعت زكريا ووالدها

وقالت خلال استضافتها عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سي بي بي، وتقوما بتقديمه كلا من الاعلاميتين هبة الأباصيري ومها بهنسي: "بعد الحلم، فوجئت بتلقي مكالمة من الفنان سمير غانم، إللي ساعدني كتير، عرض عليا المشاركة في آخر مسرحياته الزهر لما يلعب وكان الدور مشاركة في البطولة معاه هو والفنانة شيرين".

أضافت إيمي طلعت زكريا أن تجربة الحلم جعلتها تشعر برسالة من الله بأن والدها الراحل لا يزال معها، وأنه يراقب حالتها ويحاول مساعدتها من العالم الآخر، قائلة: "بابا معايا وموجود في روحي".

كما أعربت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن تأثير الأحلام التي تراها حول والدها الراحل، مؤكدة أن مثل هذه الرؤى تمنحها شعورًا بالاطمئنان والراحة النفسية، وأوضحت أن الحلم الذي جمعها بوالدها، حين رآته يعطيها 200 جنيه، كان له وقع خاص في نفسها، كأنه إشارة إلى وجوده المستمر في حياتها حتى بعد وفاته، وقالت إيمي إن مثل هذه الأحلام تساهم في تخفيف الحزن وتجعلها تشعر بكثير من الدعم المعنوي من والدها، حتى وإن كان غائبًا عن عالمها المادي.

هذه الرؤية تؤكد العلاقة العاطفية العميقة التي كانت تربط بين إيمي ووالدها، وتشير إلى مدى تأثير الشخصيات الراحلة في ذويهم، حتى بعد مغادرتهم.



