هل ترتدي الحجاب؟.. حلا الترك تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

ردت الفنانة البحرينية حلا الترك على سؤال المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب غيابها عن الساحة هذه الفترة وذلك من خلال مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية موقع “سناب شات”.

وقالت حلا في مقطع فيديو: "منذ فترة قاعدة اشتغل على نفسي، واتقرب من رب العالمين.

وتابعت: "ما أفعله أكيد بفضل شخص، هذا الشخص هو اللي شجعني لهذا الطريق، والحمد لله أنا كلي قناعه باللي بعمله.

ظهرت حلا الترك، التي احتفلت مؤخرًا بعرض الجزء الثاني من فيلم "سكر" الذي تشارك في بطولته ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

مهرجان البحر الأحمر

واختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الجزء الثاني من الفيلم الغنائي الموجه للعائلة "سُكّر" - من إنتاج "MBC STUDIOS" بالتعاون مع AROMA PRODUCTIONS - ليُعرض ضمن أفلام المهرجان لهذا العام.

فيلم "سكّر"، أول عمل سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة، حيث كان الجزء الأول منه قد أطلق العام الماضي، فيما يأتي جزأه الثاني حاملًا عنوان: «سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز»، وهو من رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد طارق يحيى. شارك النجم أحمد سعد في الفيلم.

تفاصيل وأبطال فيلم سكر

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

يشارك في بطولة فيلم " سكر" بجانب ماجدة زكي، كلا من محمد ثروت، ريهام الشنواني، بالإضافة إلى النجوم الشباب منهم حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد.