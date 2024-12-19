عمرو الليثي محكمًا في مسابقة “جسور إذاعية 2025” بتنظيم COPEAM ودعم اليونسكو

الفجر الفني
عمرو الليثي
عمرو الليثي

أعلنت الكوبيام ( هيئة التعاون الإذاعي والتلفزيوني لدول البحر الأبيض المتوسط (COPEAM) اختيار الإعلامي المصري عمرو الليثي عضوًا في لجنة تحكيم مسابقة الراديو العالمية للعام  2025، التي تُقام تحت عنوان “جسور إذاعية: مبادرات مشتركة من أجل المناخ”، بدعم من  منظمة اليونسكو.

مسابقة الراديو العالمية للعام  2025

 

تُركّز المسابقة، التي تقام في دورتها الأولى على دور موجات الأثير في تعزيز الوعي بقضايا المناخ والنهوض بالتبادلات بين اذاعات العالم، وذلك عبر التأكيد علي تعزيز القيم الإنسانية والحوار بين الثقافات لمواجهة التحديات البيئية. من  المقرر أن تُعقد بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة في ١٣ فبراير ٢٠٢٥، وبمشاركة واسعة من محطات إذاعية ومواهب إعلامية من دول العالم.

 

أعرب د.  عمرو الليثي في بيان صحفي له عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى أهمية الإعلام الإذاعي في بناء جسور التواصل وتعزيز الحوار حول قضايا مصيرية مثل التغير المناخي، قائلًا: أن المسابقة تمثل فرصة لإبراز إبداع الإذاعيين ودورهم في توحيد الجهود من أجل مستقبل مستدام.
 

أبرز مناصب عمرو الليثي

 

الجدير بالذكر أن الليثي يحظى بمسيرة إعلامية مميزة وحافلة بالتكريمات الدولية، وهو حاليًا يشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعات ووتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي( أوسبو )، إلى جانب إسهاماته الأكاديمية والمهنية في مجال الإعلام.

التحديات البيئية الأبيض المتوسط الإعلامي المصري عمرو الليثي التغير المناخي اليوم العالمي للاذاعة عام 2025 منظمة اليونسكو

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