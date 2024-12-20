بعد يومين..حمادة هلال يتصدر تريند يويتوب بـ "ياريت أهلينا ماربونا"

الفجر الفني
حماده هلال
حماده هلال

 

 


تصدر حمادة هلال قائمة التريند والأكثر استماع عبر يوتيوب بأغنية ياريت أهلينا ماربونا وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

 

ونشر حمادة هلال من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صوره معلقًا:"الحمدلله أغنية ياريت أهالينا ماربونا تريند يوتيوب، ادخلوا اسمعوا الأغنية وابعتوها للي يستاهل".


تفاصيل أغنية ياريت أهالينا ماربونا


الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان محمد قماح، وتوزيع هاني محروس، وهى تسلط الضوء على الصراعات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب في الوقت الراهن.

 

كلمات أغنية ياريت أهالينا ما ربونا

 

ياريت أهالينا ما ربونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
ف قلوبنا لو حتة قسوة
أهو نأذي بيها اللي أذونا


ربونا ب لأ عيب ما يصحش
سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانة وعن نفسي
جربت أتحمل ما ارتحتش
ياريت أهالينا ما ربونا
ياريت أهالينا ما ربونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
في قلوبنا لو حتة قسوة
أهو نأذي بيها اللي أذونا

معقوله نشوف الناس ديه
قاسية وقلوبها مغبية 
وقادرين نغلبها وفي الأخر 
نعاملهم برضه بتربية
حتى اللي نقول دول حبايبنا
حطوا الفهلوة في الشوق والهوى
لف ودوران بيلاعبونا
قال كدة قال ايه
بيحبونا

ياريت اهالينا ما رابونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
ف قلوبنا لو حتة قسوه
أهو نأذي بيها اللي أذونا
ربونا ب لأ عيب مايصحش
سابونا في عالم متوحش
وبقول بأمانه وعن نفسي
جربت أتحمل ما ارتحتش.

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