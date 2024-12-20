عمرو عبد العزيز يكشف عن حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "رمضان كريم"

أعلن الفنانة عمرو عبدالعزيز، عن لا صحة للشائعات المتداولة عن حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل “رمضان كريم”، في موسم رمضان 2025.

وعلق عمرو عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “ياجماعة.. مفيش رمضان كريم الجزء الثالث عشان أقسم بالله أنا بتسأل السؤال ده بكمية رهيبة”.

مسلسل «رمضان كريم» دارت أحداثه عن عائلة بسيطة تسكن أحد الأحياء المصرية وكيف تسير حياتها خلال شهر رمضان الكريم، مع تسليط الضوء على المشاكل التي يواجهها أبطال العمل.

ويتطرق العمل الدرامي إلى العديد من القضايا المجتمعية، مثل الفقر والتمييز الطبقي الاجتماعي والخداع والنفاق، بطريقة فكاهية أحبها الجمهور خلال عرض الجزأين السابقين.

“رمضان كريم” تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، وعرض الجزء الأول خلال موسم رمضان 2017، من بطولة: سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، محمد لطفي، صبري فواز، محمد محمود، روبي، شريف سلامة، سلوى عثمان، محمد عادل، نجلاء بدر، سهر الصايغ، بينما عرض الجزء الثاني من العمل في موسم رمضان 2023، ولعب أدوار البطولة بجانب السابق ذكرهم: نوليا مصطفى، شريف حسني، دينا محسن (ويزو)، بيومي فؤاد، وغيرهم.